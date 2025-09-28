Reazione a Catena, "facilissima": bufera sui titoli di coda

I cima di rapa, campioni in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono stati sfidati da Le terzo atto nella puntata in onda questa sera, domenica 28 settembre. Le nuove concorrenti, Chiara, Valeria e Paola hanno detto di essere tre amiche e mamme da Piacenza. Poi hanno spiegato che il nome della squadra si deve al fatto che "amiamo andare a teatro".

All'intesa vincente, però, hanno avuto la meglio i campioni, che quindi sono giunti all'ultima catena con 109mila euro e all'ultima parola con 3.407 euro. Il primo indizio a loro disposizione era Affari, il secondo iniziava con Tr e terminava per E, ignoto il terzo, che i cima di rapa hanno deciso di comprare facendo scendere il montepremi a 1.704 euro. Si trattava della parola Guanti. A quel punto i campioni hanno puntato tutto su Trattare e hanno indovinato. Era proprio quella la soluzione di questa sera.