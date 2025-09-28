Domenica In, Convertini: "Di cosa sono fiero"

"Mi hanno dato dell’uomo medio, ma io sono fiero di essere l’italiano medio che ama la mamma, che è dolce e gentile, educato": Beppe Convertini lo ha detto a Domenica In, la trasmissione di Mara Venier su Rai 1, Il riferimento è all'accusa ricevuta da alcuni membri della giuria di Ballando con le Stelle, il talent di Milly Carlucci a cui partecipa come concorrente, di essere un "uomo medio".

Durante la prima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda ieri sera, sabato 27 settembre, su Rai 1, l'esibizione di Convertini non ha particolarmente convinto i giudici. Il conduttore, però, ha scelto di non replicare alle critiche preferendo rimanere in silenzio. Una scelta non apprezzata da una giurata in particolare, Selvaggia Lucarelli, che gli aveva consigliato: "Se non te la vuoi giocare sul ballo e non rispondi alla giuria, su cosa te la vuoi giocare?". Dunque aveva aggiunto: "Possiamo uscire dal regno delle fate, sennò du pa**e, è chiaro che il ballo non sarà il tuo punto forte, sei sempre stato l'uomo medio, il conduttore medio, uno che guardi 360 giorni l'anno ma poi manco ti ricordi come si chiama, ti conviene giocartela sulla personalità se c'è". E Convertini allora aveva detto: "Io mi sento un uomo medio, non sono uno che eccelle in tante cose, vivo una vita da uomo medio".