Marche, ancora bassa l'affluenza: in quanti hanno votato

L'affluenza alle elezioni regionali nelle Marche si attesta al 30,03%, con 1.044 sezioni pervenute sul totale di 1.572. Il dato più alto si registra nella provincia di Pesaro e Urbino, con il 32,76%. In Valle d'Aosta, invece, l'affluenza alle ore 19 è del 51,01%.
Per questo voto è previsto un turno unico, nessun ballottaggio. I seggi sono aperti oggi, domenica 28 settembre, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 29 settembre, dalle 7 alle 15. Nelle Marche si sfidano sei i candidati, tra cui il governatore uscente di centrodestra Francesco Acquaroli e il candidato di centrosinistra Matteo Ricci. In Valle d'Aosta il presidente della Regione non viene eletto direttamente dai cittadini, ma scelto dal nuovo Consiglio regionale.
Matteo Ricci, comizio al seggio: i vigili aprono un'inchiestaCartina tornasole dell’Italia intera o brodetto di paese; dipende da chi vincerà. Ecco il destino delle Mar...
Cinque anni fa l'affluenza nelle Marche allo stesso orario era subito sotto il 33%. La seconda provincia in cui si è votato di più è stata Fermo. A seguire Ancona, che alle 12 era all'ultimo posto, probabilmente per le forti piogge della mattinata che forse hanno spinto qualche elettore a rimandare il viaggio alle urne. Poi Ascoli Piceno e Macerata.