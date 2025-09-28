Marche, ancora bassa l'affluenza: in quanti hanno votato

Per questo voto è previsto un turno unico, nessun ballottaggio. I seggi sono aperti oggi, domenica 28 settembre, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 29 settembre, dalle 7 alle 15. Nelle Marche si sfidano sei i candidati, tra cui il governatore uscente di centrodestra Francesco Acquaroli e il candidato di centrosinistra Matteo Ricci. In Valle d'Aosta il presidente della Regione non viene eletto direttamente dai cittadini, ma scelto dal nuovo Consiglio regionale.

L'affluenza alle elezioni regionali nelle Marche si attesta al 30,03%, con 1.044 sezioni pervenute sul totale di 1.572. Il dato più alto si registra nella provincia di Pesaro e Urbino, con il 32,76%. In Valle d'Aosta, invece, l'affluenza alle ore 19 è del 51,01%.

Cinque anni fa l'affluenza nelle Marche allo stesso orario era subito sotto il 33%. La seconda provincia in cui si è votato di più è stata Fermo. A seguire Ancona, che alle 12 era all'ultimo posto, probabilmente per le forti piogge della mattinata che forse hanno spinto qualche elettore a rimandare il viaggio alle urne. Poi Ascoli Piceno e Macerata.