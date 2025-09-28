Verissimo, il dramma di Floriana: "Ha scoperto di avere un tumore"

Una situazione drammatica quella che al momento sta vivendo Floriana Secondi, ex concorrente del Grande Fratello. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato della sua storia d'amore con Angelo, che sta attraversando un periodo molto difficile. "Angelo, un uomo che non ha mai fumato una sigaretta, ha scoperto due anni fa di avere un tumore ai polmoni. Sono due anni che combattiamo questa cosa", ha raccontato Floriana, che quest'anno commenterà il Grande Fratello dallo studio.

Parlando del loro rapporto oggi, la Secondi ha aggiunto: "All'inizio ha cercato di allontanarmi perché aveva paura, ma adesso questa cosa ci ha uniti ancora di più". Floriana è legata ad Angelo da 13 anni. A tal proposito ha sottolineato: "Sono 13 anni di amore, di crescita personale. Non ho mai conosciuto una persona così bella nella mia vita. Mi ha rieducata all'amore. Mi ha dato il senso di famiglia".