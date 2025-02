Beppe Marotta gela l'inviato delle Iene Filippo Roma: "Prendo atto, non aggiungo altro"

26 febbraio 2025 a

a

a

Le dimissioni del consigliere Amedeo Carassai dall’Inter hanno suscitato scalpore. Complice il suo ruolo apicale all'interno della società di scommesse Microgame, con partite disponibili da giocare anche sull’Inter, e un ruolo che lo avrebbe reso incompatibile con l'incarico all'interno del board interista secondo il Codice di Giustizia Sportiva.

La notizia, rivelata inizialmente da La Gazzetta dello Sport, ha avuto un suo seguito, quando durante una conferenza stampa, quando a Beppe Marotta è stato chiesto della vicenda da parte del giornalista delle Iene, Filippo Roma. Con l’esperienza che lo contraddistingue, però, il presidente nerazzurro ha chiuso subito la questione, sviando le polemiche: "Prendo atto di quello che dici e non aggiungo altro".

E ancora: “Questa doppia veste a noi risulta incompatibile secondo il codice di giustizia sportiva: sapevate di questa possibile incompatibilità e magari Carassai si è dimesso proprio per questo motivo?”, ha aggiunto. Marotta ha un sorriso di circostanza sul volto, ma con disinvoltura evita qualsiasi tipo di risposta a una domanda di fatto molto dettagliata.

"Mi trova parzialmente impreparato a questa domanda — ha concluso — non è che non voglio rispondere, quindi essendo impreparato non so cosa rispondere, per cui prendo atto di quello che dici e non aggiungo altro". Marotta si alza, saluta e conclude la conferenza stampa mentre l'inviato de Le Iene prova a incalzarlo: "Se i giocatori non possono scommettere, figuriamoci…”.