Jannik Sinner umiliato da bambino: "Solo perché non parlo bene italiano"

26 febbraio 2025

Il atteggiamento di tre mesi lo terrà lontano dalle competizioni fino a prima del via degli Internazionali d’Italia, ma intanto Jannik Sinner continua ad allenarsi a casa sua, al tennis club di Montecarlo. Intanto il 23enne puntereste può contare sull'appoggio totale della Federtennis, il presidente Angelo Binaghi, che nelle ultime ore, al Corriere della Sera, ha raccontato un aneddoto mai saputo finora sulle difficoltà di Jannik bambino con la lingua italiana.

"A 11 anni, quando ancora era indeciso tra sci e tennis, come tutti i migliori Under 12 d'Italia Jannik venne invitato dalla Federtennis ai centri estivi — ricorda — Arriva a Serramazzoni, ma dopo pochi giorni chiama casa e chiede ai genitori di andarlo subito a prendere. Non mi fanno fare niente perché non parlo bene l’italiano, si lamenta. Poi tutto è stato risolto. Stavamo per commettere un omicidio tennistico! E sarebbe stato da ergastolo".

Nonostante la sua difficoltà linguistica, Sinner si è sempre sentito italiano, come dichiarato in passate interviste. Nella sua intervista al Corriere, Binaghi ha detto anche che il prossimo torneo di Roma "ce lo ricorderemo per molto tempo — le sue parole — alla luce dell'esperienza dello scorso anno, questa volta ci sarà il 100% perché Sinner non potrà infortunarsi nelle settimane precedenti come è successo lo scorso anno. Ci stiamo preparando, la prevendita si è improvvisamente impennata in questi giorni, Sinner continuerà a difendere il suo primato in contumacia, perché non potrà essere sul campo nei prossimi tornei ma ha dimostrato che il suo livello è così alto che, fatemi fare una battuta, rinunciare a due o tre master 1000 è il giusto vantaggio al resto del mondo".

Sul caso doping, il presidente della Fitp ha quindi concluso: "Sinner deve essere tutto sommato contento di questa ingiustizia che è stata perpetrata, ritorna a essere un giocatore libero, nel pieno della sua forza e delle sue facoltà che può pensare e concentrarsi a quello che succede dentro il campo. Chiedere i danni? Non ci avevo pensato, adesso ci ragioniamo ma mi sembra difficile, l'importante è che si sia chiusa questa vicenda".