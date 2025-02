Alonso feroce contro Hamilton: "Non so cosa possa dare alla Ferrari, probabilmente...". Un caso in F1

26 febbraio 2025 a

Il Mondiale di Formula 1 si avvicina. Oggi, mercoledì 26 febbraio, i primi test in Bahrain, non del tutto convincenti per la Ferrari. Già, riflettori puntati sulle rosse, con Lewis Hamilton arrivato al fianco di Charles Leclerc. Due fuoriclasse per puntare al titolo, a tutto, ammesso che la macchina li assista.

Tra le auto rivali anche l'Aston Martin, dove è arrivato Adrian Newey, con tutta probabilità il più geniale dei progettisti su piazza. E al volante c'è uno come Fernando Alonso: insomma, sarebbe folle sottovalutare la scuderia.

E proprio Alonso, dall'alto dei suoi 43 anni, si prepara a battagliare con una nuova generazione di piloti, molti dei quali non erano nemmeno nati quando lui esordì in Formula 1. Come sempre, l'asturiano è motivatissimo. E uno dei confronti diretti più appassionanti sarà proprio quello con Hamilton, ormai 40enne. Una rivalità, tra i due, alimentata da molti avvenimenti nel passato.

Dunque, ecco che Alonso ha scelto di stuzzicare Hamilton. In un'intervista rilasciata ad AS, il due volte iridato ha dichiarato: "Chi avrà più impatto tra Hamilton alla Ferrari e Newey alla Aston Martin? Credo che Adrian avrà sempre più impatto in una squadra rispetto a qualsiasi pilota. I piloti vanno e vengono, tutti noi cerchiamo solo di guidare bene e di ottenere dei risultati positivi nel nostro percorso in F1. Non so cosa Hamilton possa portare o aggiungere alla Ferrari, ma sarà probabilmente meno di quello che può dare un progettista", ha picchiato subito durissimo.

Ma non è finita. Alonso ha infatti espresso le sue perplessità sul fatto che Hamilton possa essere subito competitivo con la Ferrari: "Non so vincerà subito. Quando sono arrivato all'Aston Martin il team era completamente diverso ed era tutto nuovo rispetto all'Alpine. Dipende da come ci si adatta alla monoposto e a tutto il resto. Lewis deve capire come si guida la Ferrari e Leclerc è lì da più tempo. Lo scorso anno ha faticato anche con Russell, dovrà ritrovare fiducia", ha concluso Alonso. Bordate su bordate contro il britannico e sette volte campione del mondo.