Berrettini ai quarti a Dubai: il punto che fulmina O'Connell

Gabriele Galluccio 27 febbraio 2025 a

a

a

Due dei migliori otto tennisti dell’Atp 500 di Dubai sono italiani. Luca Nardi si è tolto una gran bella soddisfazione: da lucky loser ha ottenuto il primo quarto di finale in carriera tra i grandi. Lo ha fatto battendo in due set il belga Bergs: 6-4, 7-6 il punteggio finale di un match in cui l’azzurro ha dimostrato di avere carattere, oltre che talento.

Nel primo set è stato bravo a recuperare due break di svantaggio, nel secondo ha addirittura annullato tre set point consecutivi ed è poi andato a vincere. Oggi nei quarti affronterà il francese Hayls, 28 anni e numero 77 al mondo: una grande opportunità per Nardi di migliorare ancora e di volare in semifinale, tra l’altro nel lato del torneo meno ostico.

Matteo Berrettini si è invece sbarazzato dell’australiano O’Connell con una certa autorevolezza. Il primo set non è stato semplice, perché l’avversario ha giocato un ottimo tennis e non ha concesso grandi opportunità: al tie-break però Matteo ha messo in chiaro le cose. Il secondo set è invece stato a senso unico, con l’azzurro che ha piazzato il break alla prima occasione e ha poi chiuso la contesa con il punteggio di 7-6, 6-2. Oggi Berrettini tornerà in campo per disputare i quarti contro Tsitsipas.

Nel frattempo sono stati svelati i piani di Jannik Sinner, costretto a rimanere fuori dai giochi fino a inizio maggio a causa della sospensione di tre mesi concordata con la Wada. Il numero uno al mondo tornerà a lavorare il prossimo fine settimana e lo farà insieme al suo team al Monte-Carlo Country Club. Il circolo è infatti privato, tranne nei giorni in cui ospita il Masters 1000: in quel periodo Sinner dovrebbe spostarsi a Marbella, in Spagna.