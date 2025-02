Juventus, per Thiago Motta è finita? "Non lo sopportiamo più", bomba dallo spogliatoio

28 febbraio 2025 a

In questo momento la Juventus sta attraversando forse uno dei periodi peggiori, dal buio pesto di Calciopoli, della sua storia recente. L'eliminazione dai quarti di finale di Coppa Italia per mano dell'Empoli rappresenta il punto di non ritorno. Infatti è stato messo in discussione il progetto tecnico di Thiago Motta e di Giuntoli che avrebbero dovuto rilanciare i bianconeri soprattutto in campionato.

E invece la Juve si trova fuori dalla lotta scudetto, fuori dalla Champions e soprattutto fuori dalla Coppa Italia dopo l'umiliazione con i toscani. A quanto pare il problema principale sarebbe proprio Thiago Motta. Il tecnico della Juve sarebbe finito in mezzo alla bufera e ai malumori dello spogliatoio.

"È sempre la stessa storia": Thiago Motta nella bufera, cosa gli scappa di bocca | Video

Come riporta un retroscena del Corriere sulla polveriera Juve, ecco che si palesano i corvi che vorrebbero far fuori il tecnico. E le frasi intercettate nello spogliatoio sarebbero inequivocabili: "Non lo sopporto, e non sono l’unico", si sarebbe lasciato sfuggire un giocatore della Juve conversando con un suo amico. A quanto pare, basandosi su questa indiscrezione, all'interno dello spogliatoio ci sarebbe una fronda che spingerebbe per un cambio della guardia. Ma Giuntoli proprio ieri ha confermato il tecnico bianconero e dunque fino a giugno di rivoluzioni non se ne parla. Intanto tra i tifosi c''è chi invoca a gran voce il ritorno di Max Allegri defenestrato frettolosamente.