Zdenek Zeman, Silvio Baldini-choc: "Spiace per lui, ma quel tir di sigarette..."

"Mi dispiace per Zdenek Zeman, la salute lo mette un po' in crisi. Ha fumato però tir di sigarette. In tutta Italia gli vogliono bene". Sceglie parole non proprio delicatissime, ma sicuramente piene d'affetto Silvio Baldini, l'allenatore toscano del Pescara, l'ultima panchina sui cui si è seduto il tecnico boemo.

Il popolare Zdengo, 77 anni, da giovedì è nuovamente ricoverato, in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma, per una sospetta ischemia cerebrale. Il suo passato da fumatore incallito già in passato gli ha creato non pochi grattacapi e proprio a quello si riferisce Baldini, noto per la sua ironia un po' brusca da toscano verace.

Le condizioni di Zeman, ex allenatore di Foggia, Lazio e Roma, restano stabili. Il tecnico è vigile e collabora con i medici, mentre le terapie proseguono e sono previsti ulteriori accertamenti. Il ricovero è stato deciso dopo che Zdenek aveva manifestato un deficit di forza e difficoltà nel linguaggio, sintomi compatibili con un'ischemia cerebrale, aggravata da pregresse patologie cardiache e un precedente ictus.

Zeman d'altronde ha una storia clinica complessa. Il primo campanello d'allarme risale al 12 dicembre 2023, quando fu colpito da un'ischemia transitoria, superata rapidamente al punto da tornare in campo pochi giorni dopo. Tuttavia, problemi di salute lo costrinsero a inizio 2024 a lasciare il Pescara. Un anno fa, inoltre, aveva subito un intervento chirurgico per l'applicazione di quattro bypass coronarici, seguito da una lunga convalescenza di circa cinque mesi. A ottobre un altro attacco ischemico aveva fatto scattare un nuovo allarme. Ora il mondo del calcio si stringe attorno a lui, il profeta del gioco offensivo con oltre 1.100 panchine tra i professionisti. Ma la partita da vincere questa volta è la più importante.