Napoli-Inter, fischi assordanti al Maradona: "Mi stanno rincogl***". Cosa sta succedendo

Napoli-Inter è forse la partita più attesa di questo campionato di Serie A. In fondo si affrontano le due squadre che possono realmente ambire al titolo. Soprattutto dopo il bruttissimo 0 a 0 dell'Atalanta di Gasperini in casa col Venezia. E per l’occasione, il Diego Armando Maradona ha registrato il tutto esaurito. Viste le assenze in casa partenopea, il 12esimo uomo di Antonio Conte sarà rappresentato proprio dal pubblico sugli spalti.

Ma ciò che più ha sorpreso i telespettatori è stato il rumore incessante e fastidioso. Cosa è successo? In pratica il pubblico di fede azzurra, ogni volta che la palla è in possesso della squadra di Simone Inzaghi, si serve di un fischietto per distrarre gli avversari. Una trovata sicuramente efficace, che però impedisce ai tifosi a casa di godersi a pieno lo spettacolo offerto dal match.

"Mi stanno rincogl*** con tutti sti fischi del cazz***", ha commentato su X un tifoso interista su tutte le furie. Dello stesso avviso anche Gianni: "I fischi come rottura di palle quasi a livello delle vuvuzela ai mondiali del Sudafrica". "Non lamentatevi. A Napoli sono abituati a fischiare, normalmente la loro squadra. Sono allenati", la protesta di un altro utente.