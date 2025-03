Jannik Sinner assalito alla pompa di benzina: prima l'urlo, poi lo sconcerto

Roberto Tortora 03 marzo 2025 a

a

a

Nonostante la squalifica, nonostante le polemiche, insomma nonostante tutto Jannik Sinner è sempre più amato dal popolo italiano. Con buona pace di quei moralisti che gli imputano la residenza monegasca.

La popolarità del campione di Sesto Pusteria è ormai alle stelle, al punto che anche quando è per strada in automobile e deve fermarsi per fare benzina scatta l’occasione per assalirlo a colpi di selfie. Il numero uno del ranking ATP, così, viene ripreso da un fan proprio mentre fa rifornimento alla sua auto e viene travolto dall’amore dei tifosi. Stando ai commenti di qualche tifoso sui social in riferimento a questo video, il luogo del bagno di popolarità dovrebbe essere segnato sulla mappa in un'area di sosta all'altezza di Torino.

Senza remore, alcuni signori si sono avvicinati per chiedergli una foto e riempirlo di complimenti: “Sei grande, sei un orgoglio!”. Lui, disponibile ma anche un po’ imbarazzato, si è concesso volentieri ai simpatici fan, così come aveva fatto anche in montagna nella sua Sesto, quando ha beccato un’allegra famigliuola che ha fatto anche una videochiamata a casa per celebrare il momento. Ora, però, dal benzinaio le richieste sono diventate un po’ troppe e lui è apparso quasi impotente davanti alla foga dei suoi ammiratori.

Jannik Sinner, la visione di Riccardo Piatti: "Quando lo allenavo..."

Al punto che un uomo, nel fargli il video un po’ più da lontano si è lasciato scappare un commento di solidarietà e ha cercato di “liberarlo” urlando: “Poverino mamma mia, è un casino per lui… Lasciatelo andare!”. Insomma, anche se si è ricchi si può scatenare nel prossimo un sentimento di compassione. Si fa per dire, ovviamente. Ricordiamo che Sinner è reduce dal front row a Milano di Gucci per la presentazione della collezione autunno inverno 2025 2026 del marchio di cui è testimonial. E lì i selfie ha dovuto scattarli con tutti i vip accorsi per l’evento.