Joao Felix placca un laziale: mani addosso, vietato esultare. L'immagine che imbarazza il Milan

Un vero e proprio raptus, quello di Joao Felix, frutto della frustrazione e del nervosismo per l'ennessima serata no, sua e del Milan. Il portoghese, in prestito dal Chelsea, non incide contro la Lazio e nel finale si rende protagonista di un brutto gesto nei confronti di un membro dello staff della Lazio, corsara 2-1 a San Siro.

Siamo al 98', Pedro ha appena trasformato il rigore decisivo all'ultimo secondo. Il Milan, che era riuscito a recuperare il pari pur essendo in 10 uomini, vede così svanire l'ennesima ultima opportunità di restare agganciato al treno europeo. La Champions ora è lontana ben 9 punti (con la Juve che deve ancora giocare), ma anche la Roma ha scavalcato il Diavolo: in questo momento, la squadra di Sergio Conceiçao è nona, fuori anche dalla Conference League. Un disastro difficilmente immaginabile quest'estate, quando già i profeti di sventura si erano scatenati nelle più fosche previsioni.

Felix, da molti considerato un "raccomandato" (fa parte della scuderia del potentissimo manager Jorge Mendes, lo stesso di Conceiçao), contro la Lazio era partito dalla panchina ma il mister lo ha spedito in campo al 37', sullo 0-1, al posto di uno stranito Musah. Cambio, questo, visto come una umiliazione nei confronti del giovane centrocampista americano. L'ingresso del portoghese comunque ha aggiunto poco alla partita del Milan, cresciuto nel secondo tempo ma ancora con troppi passaggi a vuoto.

L'ex talentino del Benfica si dimostra coi nervi a fior di pelle. Durante l'assalto finale, se la prende con Lazzari reo di averlo anticipato. Poi, dopo il penalty decisivo, dà sfogo alla sua rabbia placcando letteralmente un membro della panchina laziale che stava correndo verso la bandierina per festeggiare insieme a Pedro e al resto dei biancocelesti. Interviene anche Kyle Walker, che rispedisce con metodi spicci l'avversario in panchina. Vietato esultare.