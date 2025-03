Serie A, la Juventus continua la marcia di vittorie: col Verona finisce 2 a 0

03 marzo 2025 a

La Juventus continua la marcia di vittorie in campionato e si avvicina al terzo posto. La formazione di Thiago Motta supera 2-0 il Verona allo Stadium nel posticipo della 27/a giornata di Serie A. Le reti nella ripresa. A sbloccare il risultato, al 73', è Khephren Thuram, su servizio di Cambiaso. Il francese serve poi l'assist per il raddoppio di Koopmeiners al 90'. Con i tre punti i bianconeri, al quinto successo di fila in campionato, raggiungono quota 52 e si portano a tre lunghezze dall'Atalanta, prossima avversaria dei torinesi. Il Verona resta fermo a 26.