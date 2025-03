Antonio Cassano, la bordata contro Milan e Juventus: "Fossi in loro mi vergognerei"

06 marzo 2025 a

Antonio Cassano, come sempre, non le manda a dire. L'ex meteora del real madrid ha commentato le partite dell'andata degli ottavi di finale di Champions. E ha colto l'occasione per attaccare ancora una volta il Milan, eliminato nei playoff dal Feyenoord. Ma anche la Juventus, uscita contro il Psv.

"Il Feyenoord è scarso, ragazzi. È troppo scarso. Una roba imbarazzante – ha attaccato Cassano a ‘Viva el Futbol' – Quarto lì in Olanda, ma è una roba imbarazzante, una cosa che non si può vedere in assoluto. L'Inter poteva stare fino a domani, non prendeva mai gol, non le tiravano mai in porta e poteva fare cinque, sei, sette gol senza problemi, ha sbagliato anche il rigore. Non c'è mai stata partita e al ritorno sarà la stessa identica roba, se non peggio per il Feyenoord che, ripeto, è troppo, troppo scarso. Io mi vergognerei fossi i giocatori del Milan e della Juve, dove vado fuori con una squadra scarsissima come il Feyenoord e con una squadra che gli ha dato una rumba clamorosa al ritorno alla Juve, prendendo poi sette gol dall'Arsenal. L'Arsenal gioca bene, la squadra è forte, però, ragazzi, ripeto, sette gol in casa!".

"Quello mi ha fatto capire che il campionato italiano fa talmente cag*** che la Juve adesso è ritornata in corsa in campionato - ha poi aggiunto -. Quanto facciamo cag*** noi in Italia, che giochiamo di merda con ritmi bassi, eccetera? L'Arsenal va da loro, gli fa sette gol, e la Juve, tra andata e ritorno, ha meritato di andar fuori e adesso dicono: ‘La Juve è tornata'. Sì, però si deve vergognare per lo schifo che ha fatto. Quello mi fa capire che in Italia facciamo cag*** come campionato. Milan e Juve si devono vergognare che sono andate fuori con due squadre, una scarsissima, il Feyenoord, una niente di particolare, il PSV, e lo abbiamo visto con l'Arsenal".