Matteo Gabbia, "altri arrivano e gli danno la maglia". Spogliatoio sfasciato, cosa succede dentro al Milan

07 marzo 2025

Matteo Gabbia sarebbe poco considerato da Sergio Conceicao nella rosa attuale, come al contrario faceva Stefano Pioli e Paulo Fonseca. Così la pensa Tullio Tinti, agente del difensore rossonero, divenuto centrale con i precedenti due allenatori e finito tra le riserve con il portoghese, che lo ha schierato titolare in appena quattro occasioni in Serie A. Il tutto dopo il rinnovo del contratto fino al 30 giugno del 2029.

Un fatto che l'ex Villarreal sembra non aver gradito, almeno a sentire il suo agente: "Ha dimostrato di essere da Milan e di avere gli atteggiamenti da giocatore del Milan — ha tuonato Tinti a Radio Sportiva —- Essendo italiano deve sempre convincere gli allenatori mentre gli altri arrivano e gli danno la maglia". A Lecco un piccolo rilancio, dato che il centrale, che in questa stagione ha deciso il derby di andata contro l’Inter. sarà titolare dal 1’. Di lui si ricorda anche il salvataggio su Gatti nel finale di Juve-Milan di Supercoppa italiana, titolo arrivato poi nella finale contro l’Inter vinta in pieno recupero.

Oltre a questo, l’ambiente rossonero è agitato anche dalle parole del portavoce di Sergio Conceicao delle passate ore, smentite poi dall’allenatore portoghese. Dichiarazioni come l’essere “solo contro tutti”, rimbombate prima della trasferta di Lecce, negate dal 50enne ex guida del Porto. Motivo per cui nella giornata di venerdì il portavoce stesso di Conceicao si è dimesso: “Nessuno dei punti è stato convalidato dall'allenatore Sergio Conceicao, né sono vincolanti per lui come professionista — le sue parole — Per l'errore commesso e per il danno alla reputazione causato, rassegno immediatamente le dimissioni dalla mia posizione con l'allenatore”.