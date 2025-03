Napoli-Fiorentina finisce 2 a 1: gli azzurri tornano a -1 dall'Inter

09 marzo 2025 a

a

a

L'Inter chiama, il Napoli risponde. Gli azzurri di Antonio Conte piegano la Fiorentina al Maradona 2-1 nella 28/a giornata di Serie A e restano agganciati all'Inter nella lotta per lo Scudetto. I nerazzurri conservano un punto di vantaggio quando mancano ancora 10 partire da giocare. Nel prossimo turno gli azzurri faranno visita al Venezia, mentre l'Inter sarà di scena sul campo dell'Atalanta in un altro scontro diretto importantissimo. Napoli che può festeggiare grazie alla sua nuova coppia gol, quella formata da Lukaku e Raspadori. Sono proprio i due attaccanti a scardinare la difesa viola, a cui non basta la rete di Gudmundsson per evitare la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. La squadra di Palladino scivola così in settima posizione a -7 dalla zona Champions League e a -5 dal Bologna sesto. Ai viola serve un immediato cambio di passo per continuare a lottare per un posto in Europa anche nella prossima stagione.