Sinner, la bomba di Bertolucci: "Chi sarà il suo nuovo allenatore". E Panatta impazzisce

Chi sarà il prossimo allenatore di Jannik Sinner? La domanda delle domande circola nel circuito Atp da un paio di mesi, da quando cioè durante gli Australian Open poi vinti è stato lo stesso altoatesino numero 1 del ranking, un po' goffamente, a rivelare che l'australiano Darren Cahill lo avrebbe lasciato alla fine di questa stagione. Ora Paolo Bertolucci, protagonista con l'amico Adriano Panatta del podcast La telefonata, annuncia di conoscere il nome del prestigioso sostituto che affiancherà Simone Vagnozzi nel team del Rosso di San Candido.

Panatta e Bertolucci giocano un po' a "indovina chi", con il primo che domanda e il secondo che fornisce indizi, circoscrivendo sempre più la rosa dei papabili. Primo discrimine: sarà italiano? La risposta è no. Americano? Negativo. "Allora sarà un europeo?", la butta lì Panatta, trovando il sì di Bertolucci: "Sì, al 90 percento".

Ci si avvicina al fuocherello: "È stato un top ten?". "Penso di sì, o comunque è stato molto vicino alla top ten", suggerisce ancora Bertolucci, che qui si ferma: "È scandinavo o mediterraneo?", indaga ancora Adriano sentendo avvicinare la soluzione al rebus. "Non farmi dire troppo", lo frena Paolo.

A questo punto, gli esperti sui social e non solo hanno provato a scartare qualche nome già accostato a Jannik ma che in passato, da giocatore, era stato tra i primi 10 al mondo: Goran Ivanisevic, Magnus Norman, Ivan Ljubicic e nemmeno ovviamente super-big come Becker e Carlos Moya.