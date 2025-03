Milan, il nuovo stemma fa infuriare i tifosi rossoneri: "Una vergogna dopo l'altra". Scoppia il caso

13 marzo 2025 a

a

a

Nuova stagione, nuovo allenatore - forse - e nuovo stemma. Il Milan si prepara alla rivoluzione da agosto 2025. Secondo le prime indiscrezioni pubblicate su X da Öpaleak, dovrebbe introdurre un cambiamento storico nel design dell’iconica divisa rossonera. Per la prima volta nella sua storia, la maglia home del Milan presenterà uno stemma monocromatico al posto di quello storico in versione multicolore. La divisa, però, manterrà le tradizionali strisce verticali rossonere. Queste saranno poi arricchite da un sottile motivo in rilievo raffigurante un diavolo.

Sui social, però, tantissimi tifosi rossoneri non hanno accolto di buon grado la rivoluzione di stile del Diavolo. "Ce la mettono proprio tutta per prendersi insulti", "Giù le mani dai nostri simboli", "Ma perché sto schifo", "Una vergogna dopo l'altra", "Orribile", "Forza biancorossi". Insomma, non proprio una buona idea, soprattutto alla luce dei risultati sportivi che il Diavolo sta conquistando sul campo in questa stagione.

AC Milan 2025/26 Home Kit!



This is the first-ever Milan home kit to feature a monochrome logo. pic.twitter.com/C3MaaExUuh — Öpaleak (@opaleak) March 12, 2025

Intanto si fa sempre più viva l'ipotesi di un ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. "Max ha un desiderio di rientrare pazzesco. Negli scorsi anni ha rifiutato offerte incredibili dalla Premier o dal Psg. I dirigenti francesi chiamarono addirittura me perché lo convincessi ad andare! Non ci fu modo. In Arabia gli offrivano ponti d'oro lui niente. Cerca una sfida stimolante e ama la Serie A, il Milan può offrirgli tutto questo", ha commentato Giovanni Galeone alla Gazzetta dello Sport.