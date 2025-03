Ben Shelton ruba il colpo a Jannik Sinner? A Indian Welles finisce malissimo

Roberto Tortora 14 marzo 2025 a

Imparare dai migliori, sempre, e non crogiolarsi con chi è peggio di te. È una legge di vita che, inevitabilmente, riverbera anche nello sport. Lo ha capito con chiarezza Ben Shelton, in sella a un 2025 fin qui esaltante per lui. È il più giovane statunitense, dai tempi di Andy Roddick nel 2004, nei quarti di finale in singolare maschile al BNP Paribas Open, il Masters 1000 di Indian Wells. Lì dove Jannik Sinner è incappato nella negligenza che gli ha appesantito tutto un anno con il caso Clostebol e per la quale ora è fermo per squalifica, dopo il patteggiamento con la Wada.

Nonostante ciò, Shelton ha deciso di studiare dai migliori e chi è il migliore al momento se non il nostro Jannik Sinner? È lo stesso statunitense ad ammetterlo, ai microfoni del dopo-gara della vittoria contro il suo connazionale Nakashima negli ottavi di finale di Indian Wells: “Per migliorare il rovescio, ho guardato tanti video di Sinner, Alcaraz e Djokovic. Questi grandi tennisti iniziano il movimento con la racchetta alta, e lasciano che sia la gravità a fare il lavoro quando abbassano il polso. Poi riescono ad andare verso la palla e colpire con un angolo maggiore rispetto a quello che facevo io. I giocatori con il rovescio migliore nel circuito, e nella storia, li riconosci dal movimento con cui preparano il colpo, dal modo in cui riescono a cambiare direzione e a variare con lo slice”.

Per la cronaca, l'operazione "scippo" a Sinner non è cominciata nel migliore dei modi: nei quarti di finale di Indian Wells è stato sconfitto dal britannico Jack Draper (grande amico di Jannik fuori dal campo) con il punteggio di 6-4 7-5. Insomma, Ben ha ancora molto da studiare.

In ogni caso, Shelton sta migliorando molto, nelle ultime 52 settimane è il sesto a servire meglio in tutto il circuito con il 68% di prime in campo. Effetto anche del duro lavoro quotidiano svolto con suo padre, coach Bryan Shelton, in passato vincitore di due titoli ATP in singolare e n.55 del ranking come punto più alto della sua carriera. Sta lavorando molto sia sullo slice sia sul servizio e il papà Bryan alza sempre il livello: “Penso che debba essere più preciso. La percentuale di prime è molto buona, ma può essere ancora più alta”.