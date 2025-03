Jannik Sinner, la rivelazione choc di Alexander Zverev: "Ecco perché è migliorato così tanto"

14 marzo 2025 a

a

a

Jannik Sinner è ancora fermo a causa del patteggiamento concordato con l'agenzia mondiale anti-doping per il caso doping. Ma resta il numero uno al mondo e nel circuito il suo nome fa ancora un certo effetto. Alexander Zverev nel corso di un podcast al quale hanno partecipato anche suo fratello Mischa e l'ex tennista Jim Courier hanno parlato a lungo della rivalità tra l'azzurro e Carlos Alcaraz. “Jannik è migliorato moltissimo nel corso degli ultimi anni - ha spiegato -. E’ stata una progressione incredibile. Ogni volta che scende in campo lo fa sempre con un piano ben preciso. Ed è disposto anche a perdere un set piuttosto che deviare dal percorso deciso. Da questo punto di vista bisogna dare i complimenti a Cahill. Sinner ha sempre avuto dei grandi mezzi. Ma quello che ha fatto Darren è stato aiutarlo a capire cosa fare in campo e a fargli capire che se gioca in un certo modo vincere l’80% delle volte. Penso che la sua capacità tattica sia l’aspetto in cui è migliorato di più”.

In seguito, il talento tedesco si è soffermato sulle sue qualità. E ha rivelato quali sono i suoi punti deboli: "Ci sono alcuni colpi che posso ancora migliorare. Penso che Carlos e Jannik facciano alcune molto meglio di me. Probabilmente il mio servizio è miglior del loro ma è dovuto anche alla mia altezza. La prima cosa su cui mi devo concentrare è il diritto ma è una cosa su cui stiamo lavorando da mesi”.

"Ci favorisce tutti". Sinner squalificato per tre mesi? Daniil Medvedev esulta così

Nonostante rimanga saldamente nelle prime posizioni del ranking Atp, Zeverv è consapevole di aver gettato via troppe buone occasioni per colmare il distacco con Jannik SInner. E alle spalle c'è un certo Carlos Alcaraz che invece pare essere tornato ai suoi livelli. I punti da recuperare a Sinner sono ancora 3385 con Sascha che dovrà cominciare a dare una scossa già a partire dal torneo di Miami.