Iga Swiatek perde la testa in campo: pallate al raccattapalle

15 marzo 2025 a

a

a

Raptus sul campo di Indian Wells. Durante le semifinali femminili del torneo WTA Mirra Andreeva ha battuto a sorpresa Iga Swiatek scatenando l'ira dell'avversaria. Al terzo set della semifinale, la tennista ha perso il controllo tirando una pallata a un raccattapalle che stava lavorando. Swiatek ha rischiato grosso, visto che se lo avesse colpito sarebbe stata squalificata.

Insomma, il giudice ha lasciato correre. Ma sui social il fattaccio non è passato inosservato. Nel frattempo, intercettata dai cronisti, Andreeva ha commentato così la sua performance: "Non sono riuscita a servire per il set nel primo, ho pareggiato sul 6-6 e mi sono sentito più sicura, giocando il tie-break come se fosse l'ultimo della mia vita".

"Hai problemi? Cerchi guai?": Mevedev perde la testa e minaccia l'arbitro, caos a Rotterdam

E ancora: "Il mio servizio è stato fantastico e mi sono sentita molto a mio agio. Il secondo parziale è stato un po' strano, lei mi stava surclassando, giocando molto profonda con una buona altezza sopra la rete. Durante la pausa sono andata in bagno e ho iniziato a pensare a cosa avrei potuto cambiare. Ho deciso di continuare a giocare allo stesso modo, provando a colpire di più e a giocare in modo un po' più aggressivo. Così ho vinto, ho anche gestito molto bene i nervi e la pressione. Sono orgoglioso di me stessa".