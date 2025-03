Anisimova e Andreeva, rissa in campo. E negli spogliatoi...

Una scena non piacevole, da parte di due tenniste che non si sono mai amate e mai si ameranno. Stiamo parlando di Mirra Andreeva — vincitrice del BNP Paribas Open 2025 di Indian Wells e del Dubai Duty Free Tennis Championships 2025 — e di Amanda Anisimova che si sono affrontate a Miami con la vittoria della seconda, il cui gesto non è piaciuta alla russa.

In particolare, durante il terzo e decisivo set, la padrona di casa ha chiesto l’intervento del medico per un taglio al dito. Un gesto non particolarmente piaciuto alla sua avversaria, rivoltasi al giudice di sedia con un lapidario: “Tutti sappiamo perché lo fa“.

Mirra Andreeva not happy as Anisimova needs to see the physio during their match in Miami.







Amanda says she needs to see the physio at 3-1, 40-40 because of a blister.







Mirra Andreeva isn’t happy about it.







Umpire: “She has a right. The physio will determine if it’s now or… pic.twitter.com/5IUW2jHqsJ