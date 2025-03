Lewis Hamilton, lo sfogo: "Non so che tasti premere!", sconcerto tra i tifosi della Ferrari

15 marzo 2025 a

Buona la prima? No, proprio no. Alle qualifiche del primo Gp della stagione, in Australia, la Ferrari delude: settimo posto per Charles Leclerc e ottavo per Lewis Hamilton. Un brutto piazzamento, che in parte potrebbe però essere dovuto a scelte strategiche, alla decisione di affrontare le qualifiche con assetto da pioggia in vista del maltempo previsto per la gara di domani, domenica 16 marzo. Insomma, staremo a vedere.

Il punto è che l'assetto da bagnato, almeno quello della Ferrari, ancora non è chiaro alla perfezione al neo-arrivato Hamilton. E non solo: il britannico sette volte campione del mondo non ha mai guidato la SF-25 sul bagnato. Circostanza che, come spiega il diretto interessato, gli cera più di un grattacapo. "Cavolo, non ho mai guidato la macchina sul bagnato. Non so nemmeno quali pulsanti dovrò premere domani, quindi sarà una novità", ha affermato ad Autosport.com al termine delle qualifiche. Parole che ovviamente hanno lasciato di stucco i tifosi della rossa. "Stiamo usando i freni Brembo, che non uso da molto, molto tempo. Quindi non so come si comportano i freni Brembo sul bagnato o quali impostazioni dovremo usare con questa macchina", ha aggiunto Hamilton.

E ancora: "Quando ti qualifichi ottavo speri che sia una gara bagnata, ma ho soltanto tre giri per imparare la macchina sul bagnato e poi c'è la gara. Adesso mi tocca studiare tutti i comandi. Sarà uno shock perché il sistema è diverso, ma imparerò al volo e darò tutto", ha concluso Lewis Hamilton. Insomma, per lui domani la sfida, in caso di pioggia, sarà ancor più provante.