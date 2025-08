Milan, è fatta per Ardon Jashari: 34 milioni al Bruges, tutti i dettagli

Siamo ai titoli di coda di una delle telenovelas di calciomercato di questa estate bollente, dal punto di vista dei trasferimenti. È fatta per Ardon Jashari al Milan. Il club rossonero e il Club Bruges hanno trovato l'accordo per circa 38 milioni di euro. Si conclude quindi positivamente per il Milan una trattativa lunghissima, durata settimane. Un braccio di ferro che ha visto il centrocampista forzare la mano per approdare in rossonero. Per Jashari è pronto un contratto quinquennale col Milan a circa due milioni a stagione.

Il mercato del Diavolo, però, non finisce qui. Max Allegri è ancora alla ricerca di un centravanti. E, non è un mistero, nella lista dei desideri c'è il numero 9 della Juventus. Dusan Vlahovic ha già mostrato di gradire i rossoneri. Ma per concretizzarsi il suo passaggio al Milan, servono almeno 20 milioni. E la Juve non è intenzionata a fare sconti, soprattutto perché si tratta di una diretta concorrente per lo scudetto.