Charles Leclerc, rabbia infinita: indiscrezioni pesanti

Altro che delusione. Charles Leclerc è furioso per quanto accaduto in Ungheria, dove una Ferrari competitiva per metà gara si è trasformata in un incubo negli ultimi 30 giri. Domani guiderà nei test Pirelli, poi proverà a staccare la spina in vacanza, ma la frustrazione resta. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la sfortuna non c’entra: la SF-25 ha un problema tecnico noto da tempo, che condiziona l’intero progetto.

La Ferrari ha scoperto già nei test invernali che la monoposto non può viaggiare all’altezza da terra per cui era stata progettata. Una condanna, perché con l’attuale generazione a effetto suolo il 70% del carico aerodinamico arriva dal fondo. Viaggiare bassi è fondamentale, ma il “plank” — il pattino sotto la vettura controllato dalla Fia — si consuma troppo. Il rischio? La squalifica, come accaduto a Lewis Hamilton a Shanghai.