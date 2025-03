Serie A, 1 a 1 tra Monza e Parma: vittoria importantissima del Verona in casa dell'Udinese

15 marzo 2025 a

Giornata decisiva in ottica salvezza. Al Brianteo finisce 1-1 tra Monza e Parma per la 29esima di Serie A. Un punto prezioso per gli ospiti, meno per i padroni di casa che restano ultimi in classifica. Al 28' gran tiro di Bianco ma Suzuki para. Nella ripresa tocca al Parma sfiorare il gol al 49' con Pellegrino, Il portiere Turati respinge in corner. Però è il MONZA a sbloccare la partita al 60' con Izzo con un gran tiro sotto la traversa. Pareggia il Parma all'85 con Bonny.

Scatto salvezza del Verona, che vince 1-0 a Udine il match valido per la 29/a giornata di Serie A e sale a quota 29 punti, portandosi momentaneamente a più sette sulla zona retrocessione. Dopo un primo tempo equilibrato, friulani pericolosi nella ripresa con due tiri dalla distanza di Ehizibue e Atta.

Proprio nel momento di maggiore pressione dei padroni di casa però l'Hellas trova il vantaggio al 28' grazie a una splendida punizione di Duda. Nel finale la palla del pareggio capita ad Atta, che spreca di testa sul cross di Solet. L'Udinese incassa così la prima sconfitta dopo sei risultati utili consecutivi e resta ferma a 40, al decimo posto in classifica.