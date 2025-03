Gp Argentina, trionfa Marc Marquez: Pecco Bagnaia fuori dal podio, è quarto

16 marzo 2025 a

Poker Marquez. Con Marc in sella alla sua Ducati ufficiale che si lascia ancora una volta dietro Alex con la moto del Team Gresini. La MotoGp quest'anno è una vicenda di famiglia, con due Sprint e due gare che hanno visto i fratelli spagnoli sempre nelle prime due posizioni, e nello stesso ordine. Marc è così a punteggio pieno nella classifica mondiale, dopo avere vinto anche in Argentina sul circuito di Termas de Rio Hondo. La novità è rappresentata dal terzo posto di Franco Morbidelli (VR46), tornato sul podio dopo quasi 4 anni.

Pecco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale stavolta è finito quarto. I fratelli Marquez si sono presto staccati dagli altri e si sono dati battaglia per buona parte della gara, con Alex che ha tenuto testa a Marc prima di essere superato a quattro giri dalla fine. Il maggiore, 32 anni, otto volte campione del mondo contro le 2 del fratello 28enne, ha così ribadito, se mai ce ne fosse stato bisogno, chi comanda in questa stagione. E alle loro spalle comunque c'è già il vuoto. Il prossimo appuntamento della MotoGp negli Stati Uniti dal 28 al 30 marzo.

"In questo weekend ho avuto qualche difficoltà in più. Nelle prove i tempi mi uscivano, ma non nella maniera in cui volevo io. Ho la tranquillità di non dover dimostrare niente. Questo mi permette di guidare con grande pulizia. Mi trovo molto bene col mio team: nonostante sia nella squadra factory non sento assolutamente alcuna pressione" ha aggiunto Marc Marquez, ai microfoni di Sky Sport, al termine del Gran Premio di Argentina, sul circuito di Termas de Rio Hondo. "Durante la gara faticavo a passare Alex: vedevo solo la curva cinque come unica possibilità. In Argentina è sempre difficile sorpassare, soprattutto se hai davanti tuo fratello. Lui sta guidando in maniera incredibile con un assetto simile al mio".