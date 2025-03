Flavio Briatore accusa: "Ecco chi ha distrutto la Juventus", fuori i nomi

17 marzo 2025 a

Severo - anzi, severissimo - ma dritto al punto. Flavio Briatore non risparmia nessuno. Dopo aver assistito al disastro della Juventus in casa della Fiorentina, l'imprenditore ha espresso tutto il suo disappunto riguardo alle scelte societarie passate, presenti e future. In primis gli acquisti strapagati ma poco incisivi. Ma la scelta di un allenatore che non si sta dimostrando all'altezza del suo compito. E infine la dirigenza, che nonostante le continue umiliazioni subite preferisce dare fiducia a Thiago Motta piuttosto che ammettere il suo fallimento.

"Siamo andati a Firenze e 3 a 0 per la Fiorentina - ha esordito così Briatore su Instagram -. Non c'è più senso di appartenenza alla Juve di questi giocatori. In nove-dieci mesi, la nuova dirigenza - Giuntoli, Calvo, etc. - hanno distrutto la Vecchia Signora. Hanno comprato dei giocatori che sono dei flop. E leggevo gli articoli francesi, dove Giuntoli dice che la Champions League è possibile... abbiamo comprato dei bidoni: Douglas Luiz, Teun Koopmeiners, Nico Gonzales. Abbiamo buttato via dei soldi - ha proseguito -. Io non so se la proprietà interviene. Però non possiamo vedere uno spettacolo del genere. Cioè, è incomprensibile".

E ancora: "Allora ci siamo sbagliati sull'allenatore e dobbiamo cambiarlo. Ci siamo sbagliati sul direttore e dobbiamo cambiarlo. Ma poi non c'è proprio più il senso della Juve, lo spirito Juve. Ieri non abbiamo avuto una reazione. Anzi, andiamo a giocare come si giocava all'oratorio. Questa Juventus è irriconoscibile. L'hanno fatta su misura del Napoli. Però il bravo a Napoli era De Laurentiis. Il bravo a Napoli è Spalletti. Noi abbiamo Motta. Io - ha concluso - spero che prima o poi la proprietà decida che andare avanti così... è una follia".