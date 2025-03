Juventus, la gola profonda inchioda Thiago Motta: "Ho saputo come fa la formazione"

18 marzo 2025 a

Antonio Cassano non le manda a dire. E così l'ex attaccante di Roma, Inter e tantissime altre squadre punta il dito contro Thiago Motta, principale responsabile, secondo i tifosi del disastro bianconero. "Thiago è in grandissima difficoltà, totale confusione e zero idee. Come fa la formazione? Niente, ha perso di mano il gruppo", afferma. E ancora: "Io parto dalle dichiarazioni di Thiago che sottolinea come anche con l'Atalanta, contro la Fiorentina siamo partiti bene… Lui giustamente si prende delle responsabilità e le colpe ma non posso credere che pensa quel che dice… Contro l'Atalanta ha preso 4 gol ne poteva prendere 8, con la Fiorentina al primo cazzotto, crolla…".

Ma nel suo flusso ininterrotto di veleno su Motta, ecco che svela un retroscena su come il tecnico bianconero sceglie chi mandare in campo: "Poi voglio capire una cosa: ho saputo che fa la formazione in base a chi si allena meglio, al di là dei nomi… a mio parere ha perso il gruppo".

Finito qui? No. Cassano attacca ancora e sposta il mirino su Giuntoli: "L'ho visto sincero quando ha detto che si va avanti così senza cambiare… ma secondo me l'unico motivo è che non vogliono spendere perché troppe sono le cose negative adesso. Parla ma non dice nulla, niente di forte, senza una posizione. Dice: son convinto di questo progetto. E invece peggio di così nella storia della Juve in 60 non si è mai fatto".