Dusan Vlahovic, Juventus disperata: lo "schiaffo" del Manchester United

Il Milan resta l’unica squadra ad aver manifestato un minimo di interesse concreto, ma senza andare oltre. I rossoneri, che cercano una punta, sarebbero disposti ad accontentare Vlahovic sull’ingaggio (6 milioni netti), ma non hanno ancora presentato un’offerta reale alla Juventus. Tare valuta il serbo 10 milioni cash più un possibile esubero in cambio. Una formula soft, più che altro per tenere viva la pista, nell’attesa che qualcosa si sblocchi. Ma senza un’accelerazione, resta tutto in sospeso.

Dusan Vlahovic è ancora il numero “9” della Juventus, ma il tempo stringe e una svolta non si vede. Il serbo è rimasto una questione irrisolta: dopo una stagione sotto tono, è di nuovo sul mercato, ma le risposte tardano (pesa l’ingaggio da 12 milioni che ha). Anche l’ultima mossa, il tentativo di proporlo al Manchester United , ha portato a un nulla di fatto: i Red Devils hanno infatti gentilmente declinato. Il motivo? Cercano certezze, e puntano forte su Benjamin Sesko . Vlahovic viene considerato solo un’opzione estrema, da valutare in caso di fallimenti su altri fronti, così la pensa il tecnico Ruben Amorim .

Nel frattempo Dusan si allena in ritiro in Germania, consapevole di essere fuori dal progetto tecnico. Ha chiesto una buonuscita da 10 milioni per lasciare la Juventus, e sogna una squadra all’altezza delle sue ambizioni, sia sportive che economiche. La Juve, dal canto suo, aspetta Kolo Muani e spera di chiudere presto. Vlahovic, invece, è ancora lì. Proposto, rimbalzato, sospeso in un limbo da cui non riesce a uscire.