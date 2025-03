Marc Marquez, "Uccio": "Credo ci riuscirà", una beffa atroce per Valentino Rossi

19 marzo 2025 a

In Argentina ha raggiunto le 90 vittorie nel Motomondiale, raggiungendo l’eterno Angel Nieto. Ora Marc vuole puntare alle 115 di Valentino Rossi, che a fine anno in caso di titolo potrebbe raggiungere a quota nove successi iridati. Interpellato dagli spagnoli di As, lo storico manager di Vale, Alessio ‘Uccio’ Salucci, numero uno al muretto del team VR46, ha così commentato sul recente trionfo di Marc: “Bravo a lui, è vero che ora il suo obiettivo sono le 115 vittorie di Vale — le parole di Salucci — Marquez è molto forte, ha una moto e un team fantastici. Non voglio che arrivi alle vittorie di Valentino, ma credo ci riuscirà”.

Valentino è fermo a quota 115, Giacomo Agostini a 122. Insomma, ben lontani. Intanto Marc cerca il titolo in sella alla Desmosedici ufficiale, tanto che l’anno scorso ha rinunciato a sponsor e milioni di euro pur di salire sulla Ducati. Si parla di aver rinunciato a cifre di oltre 100 milioni di euro dalla Honda per passare al marchio emiliano. Gigi Dall’Igna ha riguardo ha risposto così: “Per chi vuole vincere, i soldi non dovrebbero essere un problema — le sue parole — Se vuoi vincere, devi rinunciare a tante cose, a volte anche ai soldi… Sono un bel po’ di soldi”.

Lo stesso Dall’Igna, ad AS, ha detto di pensare anche a Bagnaia, in difficoltà nell’adattamento alla moto 2025: “Non sarò soddisfatto dei nostri risultati, per quanto eccellenti possano essere — le parole del direttore generale — finché non avremo dato (a Pecco, ndr) l’opportunità di dimostrare tutto il suo potenziale in pista, consentendogli di competere ad armi pari e di prendersi il suo legittimo posto nella lotta tra i campioni“.