Dawson's Creek, il dramma della star della tv: "Cancro, un lavoro a tempo pieno"

"I miei figli sanno quando sto soffrendo, non voglio privarli dell'opportunità di essere presenti per me". James Van der Beek, il celebre attore che ha prestato il suo volto a Dawson di Dawson's Creek, è tornato a parlare della sua malattia. E lo ha fatto senza nascondersi. La star infatti, dopo la diagnosi di tumore al colon retto ricevuta a novembre 2024, è sempre stato chiaro con la sua famiglia. E, soprattutto, con i suoi figli: "È importante essere il più onesti possibile, onesti come sono loro. Perché loro sanno tutto".

"Loro sanno se papà sta soffrendo. Lo sanno, e quindi, non dicendoglielo, penso di confonderli ancora di più", ha spiegato l'attore, padre di Olivia, 14 anni, Annabel, 11 anni, Emilia, 9 anni, Gwendolyn, 6 anni, Joshua, 13 anni, e Jeremiah, 2 anni. La star ha consigliato ad altri genitori nella stessa situazione di lasciarsi sorprendere dalla resilienza dei propri figli.