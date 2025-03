Chiede il cambio contro il Como? Ma pochi giorni dopo... Milan, bufera su Theo Hernandez

19 marzo 2025 a

Man mano che il tempo scorre, la stagione di Theo Hernandez sta assumendo sempre di più connotati grotteschi. L'ultima, poi, è inspiegabile. Il terzino francese ha chiesto il cambio nel match disputata a San Siro dal suo Milan contro il Como. L'ex Real Madrid voleva rifiatare per gestire un problema al polpaccio che da qualche tempo non gli dà tregua. Ma quando è arrivata la chiamata della sua Nazionale ha risposto subito presente. Da qui ne è nato un polverone mediatico che non può che turbare ancor di più l'umore del giocatore.

L'annata per Theo Hernandez era iniziata nel peggiore dei modi. Quando sulla panchina del DIavolo sedeva ancora Paulo Fonseca si era rifiutato di avvicinarsi al gruppo durante un cooling break. Poi c'è stato il rigore sbagliato a Firenze e, soprattutto, l'espulsione contro il Feyenoord che di fatto ha segnato la fine del cammino in Champions per il Milan.

Il delirante fallo di Theo Hernandez: ecco la sintesi del disastro-Milan | Video

Il futuro del terzino francese è quanto mai in bilico. Appare sempre più evidente che il Milan non gli rinnoverà il contratto in scadenza nell'estate del 2026: a fine stagione i vertici di via Aldo Rossi si aspettano offerte importanti per poterlo cedere e se non dovessero arrivare c'è anche il rischio dello svincolo.