Novak Djokovic e il documento contro Jannik Sinner: una bruttissima sorpresa, chi spunta tra i firmatari

19 marzo 2025 a

a

a

"È importante notare che abbiamo parlato con oltre 300 giocatori prima di presentare la domanda e tutti ci hanno dato grande sostegno. Inclusi i giocatori migliori. L'ATP/WTA ha diffuso così tanta paura nel corso degli anni che non è facile rendere pubblica la propria identità. Per conto loro e di altri che si trovano in situazioni simili". Questo è un estratto dell'esposto anti-Sinner presentato dalla Professional Tennis Player's Association

Tra i firmatari della denuncia presentata dal sindacato fondato da Novak Djokovic ci sono anche tennisti professionista. Ma nessuno di loro ha mai raggiunto una certa fama. In totale sono dodici: Anastasia Rodionova, Nicole Melichar-Martinez, Saisai Zheng, Sorana Cirstea, John-Patrick Smith, Noah Rubin, Aldila Sutjiadi, Varvara Gracheva, Tennys Sandgren e Reilly Opelka. Tra questi ci sarebbero anche Novak Djokovic e Vasek Pospisil, che però hanno preferito omettere il loro nome tra coloro che definiscono il tennis un "sistema corrotto".

Nick Kyrgios fuori controllo, "Jannik Sinner è stato favorito": cosa c'è dietro la denuncia

Poi c'è il solito Nick Kyrgios. In un'intervista rilasciata a Sky Sport, l'australiano ci ha messo la faccia per chiarire la ratio di quel plico. "Nell'ambiente circolava ad tempo questa voce - ha spiegato -. E tutti noi… me, Pospisil, Djokovic volevamo fare qualcosa per il futuro del tennis. So che i giocatori hanno molto da ridire rispetto a tutto quanto sta accadendo nel nostro mondo".