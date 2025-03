Dybala, il dramma sportivo: altro infortunio, quanto resta fuori. Choc a Roma

20 marzo 2025 a

Un dramma sportivo per Paulo Dybala, un grosso problema per la Roma nella volata per una posizione europea. La stagione della Joya, infatti, è già finita per infortunio. L'attaccante argentino, in accordo con il club giallorosso, ha deciso infatti di sottoporsi a un intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro rimediata contro il Cagliari domenica scorsa. Un problema fisico inizialmente "sottovalutato" e che si è rivelato invece ben più grave del previsto.

Come si legge nella nota del club: "il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall'infortunio. A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo!". L'infortunio di Dybala ha smosso anche i Friedkin (ieri Dan presente a Bruxelles per il meeting dell'ECA), che si sono mossi personalmente per mostrare la loro vicinanza al ragazzo in un momento difficile e mettere a disposizione le loro cliniche private. Lo stop sarà di almeno due mesi, e di conseguenza Dybala non tornerà in campo in questa stagione.

"Vi ringrazio di cuore per l'affetto - ha scritto l'ex Juventus in un post sui social -. Dopo i risultati degli esami e aver valutato diverse opzioni ho deciso di sottopormi a questo intervento ora per tornare il prima possibile. Anche se sarò momentaneamente lontano dal campo continuerò a sostenere i miei compagni in questa fase cruciale del campionato e della nostra nazionale. Seguirò come un tifoso in più queste partite di qualificazione. Tornerò presto, ancora più forte. Promesso. Ci vediamo in campo". La Roma dovrà affrontare dunque questo rush finale di stagione nella corsa a un posto in Champions senza la sua stella più lucente.