Roma, africano palpeggia minorenne in metro: arrestato, tradito dalla maglia della Lazio

Una ragazza minorenne è stata palpeggiata mentre stava aspettando un treno alla stazione Cavour di Roma. I fatti risalgono alla mattina di giovedì 5 marzo quando l'adolescente ha chiesto aiuto ai vigilanti in stazione mentre l'aggressore stava tentando la fuga. Nonostante lo choc della molestia sessuale, la ragazza è riuscita a chiedere soccorso e dopo pochi minuti è stata raggiunta dal padre, che l'ha accompagnata al commissariato di Polizia Viminale per sporgere regolare denuncia.

Le indagini sono state avviate nell'immediato, dall'analisi minuziosa delle telecamere gli agenti hanno identificato un sospetto. Si tratta di un uomo, un ivoriano di 23 anni, vestito con una maglietta della Lazio e calzoncini. E grazie a questo insolito dettaglio sono riusciti a rintracciarlo e ad arrestarlo.