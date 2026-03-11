Centri in Albania, nuovo blitz delle toghe: "Dubbi sulla legittimità"

Dubbi sulla legittimità del Protocollo Italia-Albania vengono espressi dalla Corte di Appello di Roma. In una nota - in riferimento a tre dispositivi emessi a febbraio dalla Corte d'Appello di Roma con cui non sono stati convalidati i trattenimenti nel Cpr di Gjader in Albania per tre richiedenti "protezione internazionale" - si legge: "La richiesta di convalida del trattenimento non avrebbe potuto essere pronunciata dubitando questa Corte di Appello della legittimità della disciplina del Protocollo Italia-Albania e della conseguente legge di ratifica, di cui si invoca l'applicazione, per effetto del recentissimo rinvio pregiudiziale sollevato da questa Corte di Appello il 5 e il 17 novembre scorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea".

Si tratta di cittadini marocchini su cui gravava un decreto di espulsione. Tra loro soggetti con precedenti condanne, già scontate, per accuse che vanno dall'associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. All'interno dei provvedimenti di una decina di pagine i giudici affermano che "ancora oggi permangono i dubbi già sollevati da questa Corte di Appello con decreto del 24 aprile 2025 e ribaditi poi da questa Corte di Appello il 19 maggio 2025, rispetto alla compatibilità con l'art. 9 della direttiva, a norma del quale il richiedente asilo ha il diritto di rimanere nello Stato membro fino all'adozione della decisione sulla sua domanda".