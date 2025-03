Kirsty Coventry nuova presidente del Cio: "Trump?", con una sola risposta sotterra la sinistra. E Putin...

20 marzo 2025 a

Kirsty Coventry, dello Zimbabwe, e stata eletta oggi in Grecia Presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), prima donna e prima africana a ricoprire la carica, succedendo al tedesco Thomas Bach all’eta di 41 anni. Nel lussuoso complesso di Costa Navarino, affacciato sul Mar Ionio, e bastato un solo scrutinio perche la sette volte medaglia olimpica di nuoto ottenesse la maggioranza assoluta contro i suoi sei rivali. "Trump? Ho a che fare con uomini 'difficilli' in posizioni elevate da quando ho 20 anni. Quello che ho imparato è che la comunicazione è la chiave. Credo fortemente che Trump ami lo sport. Vogliamo che i Giochi di Los Angeles 2028 siano significativi. Non esiteremo nel far rispettare i nostri valori e assicurarci che ogni atleta che si qualifica abbia la possibilità di gareggiare in totale sicurezza", ha affermato in conferenza stampa Kirsty Coventry.

Il tema principale riguarda, in particolare, la posizione di Trump sugli atleti transgender: "Creeremo una task force che si occuperà della questione legata agli atleti transgender e alla protezione delle donne. Quando avremo preso una decisione collettivamente, tra Cio e federazioni internazionali, quella decisione sarà molto chiara e non ci muoveremo da essa". Intanto in relazione alla vittoria di Kirsty Coventry alle elezioni presidenziali del Cio la Russia si aspetta che i suoi atleti possano tornare a competere ai Giochi Olimpici, ha affermato il ministro dello Sport, Mikhail Degtyarev. "Ci aspettiamo che nell’era della nuova presidente il movimento olimpico diventerà più forte, più indipendente e prospero e che la Russia tornerà sul podio olimpico", ha scritto Degtyarev sul suo canale Telegram.