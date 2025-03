Edoardo Bove di nuovo ricoverato, blitz all'ospedale di Ancona: cosa sta succedendo

21 marzo 2025 a

Edoardo Bove è ricoverato da ieri, giovedì 20 marzo, all'Ospedale Torrette di Ancona per sottoporsi a una serie di test per le sue aritmie e per valutare la possibilità di un intervento che gli permetta di tornare a giocare a calcio in Italia. Lo ha rivelato il Corriere Adriatico. Il centrocampista romano della Fiorentina, vittima di un arresto cardiaco nella partita al Franchi con l'Inter del primo dicembre dello scorso anno, vuole capire se la sua cardiopatia sia strutturale o meno.

Già ieri l'ex centrocampista della Roma ha svolto i primi test diagnostici e accertamenti specifici con approfondimenti invasivi di natura elettrofisiologica per trattare le aritmie. I risultati sono attesi entro una o due settimane. All'ospedale di Torrette il calciatore 22enne è stato affidato alle cure del professore Antonio Dello Russo, direttore della Clinica di Cardiologia e Aritmologia che ha già trattato altri sportivi. Con il defibrillatore interno che gli è stato impiantato, allo stato attuale Bove potrebbe tornare a giocare solo all'estero per via dei protocolli stringenti del calcio italiano. Se invece fosse possibile rimuovere il defibrillatore, lo scenario potrebbe cambiare.

"Sono ancora giovane, non posso pensare di mollare, l'idea di smettere di giocare a calcio per me è inconcepibile - aveva detto in una recente intervista -. So chi è Edoardo con il calcio, ma senza ho pausa di scoprirlo. Ovviamente è importante anche stare bene mentalmente, se non mi sentissi sicuro senza il defibrillatore cambierebbe tutto. Ancora non c'è nulla di definito e ciò mi fa ben sperare per il futuro. I medici mi hanno subito avvertito che impiantare questo salva vita era la cosa migliore, sto imparando a conviverci, quando dormo su un certo lato o faccio certi movimenti lo sento, all'aeroporto mi garantisce una corsia preferenziale".