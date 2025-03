Mike Maignan, addio: ecco la cifra chiesta dal Milan, siamo ai titoli di coda

21 marzo 2025 a

Decisivo nelle passate stagioni, specie nell’annata dello scudetto, alterno nelle ultime due. Mike Maignan nell’ultimo campionato ha risolto gatte da pelare in alcune partite ma in altre si è sciolto come la neve al sole. Vedasi le mani piegate sul tiro di Igor Paixao nell’andata di Feyenoord-Milan, la disattenzione a Com, sul vantaggio di Diao, la scarsa tempestività sul pareggio del Cagliari a San Siro (rete di Zortea) e il rinvio addosso a Thiao in Torino-Milan. Insomma, alti e bassi che pesano, e per questo la società rossonera vuole una migliore prestazione da parte sua se il ricco adeguamento di contratto — 5 milioni e rinnovo fino al 30 giugno del 2028, con opzione per il 2029, dalla scadenza del 2026 — sia meritato oppure no.

In alternativa, forse, meglio vendere, considerando i 13 milioni spesi per prenderlo dal Lille e una partenza che non ci sarebbe per un’altra squadra per meno di 35 milioni. Secondo La Gazzetta dello Sport, nel finale di stagione si deciderà il verdetto. Per restare rossonero Mike dovrà dare nuove dimostrazioni di affidabilità: anche dalle sue parate passa la risalita europea. Altrimenti, un nuovo capitolo sarà tutto da scrivere.

Intanto, secondo Spazio Milan, il Diavolo ha già acceso i motori in vista del calciomercato estivo. La dirigenza rossonera, guidata da Furlani, chiamato a scegliere anche il nuovo d.s. (Paratici in pole), si sta muovendo con decisione per individuare i profili giusti e puntellare una rosa che ha fame di successi. Tra i reparti sotto la lente d’ingrandimento c’è senza dubbio la difesa, un’area che il club vuole rafforzare con un innesto di qualità. E il nome che sta circolando con insistenza è quello di Jay Idzes, giovane centrale del Venezia che sta facendo parlare di sé.