Lewis Hamilton lascia senza parole il paddock di Formula 1: a chi chiede un selfie

Incredibile ma vero, anche un otto volte iridato può chiedere un selfie a un rookie appena sbarcato. Stiamo parlando di Lewis Hamilton, fresco di pole nella Sprint Qualyfing del GP di Cina, che in Australia, al via di Mondiale ha chiesto una foto a Isack Hadjar, il pilota della Racing Bulls, nel momento in cui i piloti giravano sul bus scoperto per salutare i tifosi, come normalmente si fa un paio di ore prima dell’inizio di gara, la domenica.

Una scena non consueta che ha destato molta curiosità, soprattutto perché apparentemente tra i due non esiste alcun legame. Hadjar in passato non ha mai nascosto che il suo grande idolo fin da bambino è stato proprio quel Hamilton, che in occasione del GP d'Australia si è trovato per la prima volta di fronte a lui come avversario.

Secondo quanto raccontato da Hamilton, in un'intervista rilasciata alla vigilia del GP della Cina, è stato proprio l’inglese a proporre il selfie al più giovane collega: “Innanzitutto, non mi ha chiesto un selfie, gli ho chiesto io di farci un selfie — le sue parole —. Perché so che è stato un mio tifoso fin da piccolo, il che è davvero, davvero bello. E lui è venuto da me e ha fatto dei commenti davvero carini. Quindi abbiamo avuto una bella discussione durante parata”. E poi, mentre stavamo andando via, gli ho detto, scattati una foto perché è la tua prima gara ed è la mia prima gara con la Ferrari. Quindi va ricordata" ha difatti raccontato il sette volte campione del mondo.