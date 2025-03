Leclerc supera Hamilton, "ordine di scuderia" al giro 21: a Shanghai viene giù la Ferrari?

23 marzo 2025 a

"Ordine di scuderia" al 21esimo giro: così Charles Leclerc, su indicazione del box Ferrari, ha superato il compagno di squadra Lewis Hamilton a metà gara a Shanghai, nel corso del Gran Premio di Cina di Formula 1. Il monegasco si porta così al quarto posto, all'inseguimento di George Russell su Mercedes.

La classifica parziale vede le due McLaren davanti, con Oscar Piastri che sfrutta la pole poer portarsi in testa davanti al compagno Lando Norris, bravo a scavalcare al via Russell. Al sesto posto, invece il campione del mondo in carica Max Verstappen su Red Bull, in difficoltà sul circuito cinese e superato in partenza dalle due Rosse. Ritirato subito Fernando Alonso, che conferma il pessimo stato di forma della Aston Martin.

Ma è quanto sta accadendo alla Ferrari a tenere banco. Dopo pochi secondi, infatti, Hamilton e Leclerc si sono toccati in curva nelle convulse fasi di sorpasso. Ad avere la peggio proprio Charles, che ha riportato qualche danno all'ala della sua monoposto.

Non è ancora chiaro se l'ordine di scuderia del muretto sia stata una forma di "risarcimento danni" nei confronti del monegasco (anche se nel contatto la colpa sembra essere più sua che del britannico): più probabile un calcolo sulla performance della vettura. Se invece si trattasse di una conferma della graduatoria interna al team, Leclerc prima guida e Hamilton "vassallo", ci sarebbe da aspettarsi un Mondiale decisamente bollente.