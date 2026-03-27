Jannik Sinner gela l'intervistatore: "Sono di fretta, grazie!"

Facciamo presto, c'è una partita da giocare. No, non la semifinale contro Alexander Zverev. Quella tra Italia e Nord Irlanda, la semifinale dei playoff per i mondiali. Di calcio.

Jannik Sinner non nasconde una certa fretta nell'intervista realizzata con la tv americana subito dopo la vittoria travolgente nei quarti contro l'idolo di casa Frances Tiafoe, demolito con un doppio 6-2 (e qualche punto stratosferico) ai Miami Open. L'azzurro ha nel mirino la doppietta nel Sunshine Double (dopo aver vinto Indian Wells in California) e il primo posto di Carlos Alcaraz, uscito precocemente in Florida (ma nella migliore delle ipotesi occorrerà aspettare la terra rossa di Montecarlo per il sorpasso). Tuttavia, il fenomeno di San Candido, grande appassionato di pallone e tifosissimo del Milan, complice il fuso sembra aver in testa solo gli azzurri di Gattuso.

"So che devi scappare a guardare un'importante partita di calcio. L'Italia affronta l'Irlanda del Nord, e speriamo che si lascino ispirare dalla tua prestazione di oggi. Congratulazioni!", scherza con lui l'intervistatore. E Sinner non si nasconde: "Sono un po' di fretta oggi, quindi grazie! E grazie per avermi invitato".

La scenetta si ripete in sala stampa, con un Sinner ancora più impaziente: "Sì, la guarderò. Ecco perché dobbiamo sbrigarci un po'! Vediamo cosa succederà, c'è una mentalità positiva. Speriamo in una bella partita, sappiamo tutti cosa c'è in palio. Quindi sì, farò sicuramente il tifo". Se non altro, ha portato bene.