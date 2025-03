Totti a Mosca, lo sfogo di Al Bano: "Ca***, ma lo volete capire o no?"

In missione a Mosca "come uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo". Francesco Totti "il russo" respinge ogni tipo di accusa o strumentalizzazione e a Striscia la notizia, rifiutando il Tapiro d'oro, dice di essere pure pronto ad andare a Kiev. Altro che Putin o guerra, insomma. E Al Bano Carrisi lo applaude.

"Totti ha specificato che sta andando a Mosca non per fare la guerra ma per dare una sensazione di pace, chiamiamolo messaggero di pace. Possibile che queste cose non le capiscono! Mi stupisco di queste reazioni. Non sono se sono un atto di invidia o non so come definirlo", sono le parole dell'80enne cantante pugliese all'agenzia LaPresse.

"Io - prosegue Al Bano - in qualità di messaggero di pace mi muoverò il 31 marzo per andare a Gerusalemme per fare una missione di pace insieme con mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, il giornalista Franco Giuliano, incontreremo monsignor Pizzaballa e l’ambasciatore italiano a Gerusalemme e il console generale. Ma muoviamoci cavolo! Se aspettiamo che a parlare saranno solo i mitra alla fine ce li troveremo contro".