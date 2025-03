Thiago Motta, schiaffo alla Juve: "Dove può tornare subito in Italia"

Per Gian Piero Gasperini quella in corso sarà probabilmente l’ultima stagione alla guida dell’Atalanta. Il tecnico ex Genoa, vincitore l’anno scorso dell’Europa League, ha voglia di nuove esperienze e dirà addio conscio anche di alcuni legami non positivi con alcuni giocatori della sua squadra, vedasi Lookman.

Per l’estate è uno dei candidati per il posto di allenatore della Juventus, insieme a Conte, Pioli, Mancini e Xavi. Intanto, all’ultima premiazione della Panchina d’Oro di inizio settimana ha detto di “star bene dove sono, poi come tutte le cose c'è un inizio e c'è una fine — le sue parole — l’inizio si conosce, la fine non si sa mai”.

Il suo contratto però è in scadenza a giugno. L’ipotesi oltre alla Juve potrebbe essere la Roma. I Friedkin avrebbero dato l'ok per spingere sull'allenatore piemontese, secondo Sportmediaset, tanto che avrebbe già avuto contatti con il d.s. Ghisolfi e con Ranieri. "La Roma? Così come l'Italia a chi non piacerebbe allenarla — ha aggiunto — Parliamo di una piazza straordinaria con un pubblico straordinario. Lo ritengo un orgoglio essere accostato ai giallorossi, ma preferisco navigare a vista”.