Marcell Jacobs, "problema più grave del previsto". Ansia azzurra

Il problema fisico alla gamba sinistra è più serio del previsto per Marcell Jacobs, che sabato scorso a Miami aveva cancellato il debutto stagione, nel quale era atteso dalla 200 metri e dal 4x100 in un solo pomeriggio.

L’olimpionico di Tokyo aveva parlato di “problema piccolo, no grave”, ma la questione secondo Il Corriere della Sera sarebbe più seria: non si tratterebbe di un semplice stiramento muscolare, ma di uno strappo che mette a rischio il programma del campione azzurro che doveva debuttare in Cina con le tappe di Diamond League di Xiamen e Shanghai (26 aprile e 3 maggio) e poi con i World Athletics Relays di Guangzhou del 10 maggio, fondamentali per la qualificazione della 4x100 ai Mondiali.