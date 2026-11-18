Aveva detto di essere seguito dai migliori medici al mondo, Jannik Sinner. Evidentemente non bastava. Il tennista altoatesino, fermo ai box da luglio, subito dopo il trionfo a Wimbledon, continuerebbe ad avere problemi al ginocchio e, per questo, vorrebbe sottoporsi ad un ulteriore consulto medico, stavolta negli Usa. A rivelarlo è Vanity Fair.

“Dopo aver incontrato il professor Alberto Zangrillo e un’équipe del San Raffaele di Milano, Jannik vuole un ulteriore parere prima di prendere qualsiasi decisione - scrive Vanity -. Il problema riguarda un’infiammazione alla bandelletta laterale del ginocchio, probabilmente legata al sovraccarico di allenamenti e partite”.

Il dolore continuerebbe “a impedirgli di allenarsi regolarmente. Le indicazioni ricevute finora sembrano orientate verso una terapia conservativa, con riposo e trattamenti antinfiammatori. L’ipotesi di un intervento chirurgico, invece, non sarebbe stata presa in considerazione dai medici consultati in Italia”.

L’ex numero 1 aveva annunciato che sarebbe tornato in campo per il Six Kings Cup di Riad (ricchissimo torneo a inviti che non rientra nel circuito ufficiale Atp) a fine anno dal 27 al 30 dicembre, in modo anche da prepararsi al meglio per l’Australian Open, primo Slam della stagione 2027.