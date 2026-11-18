Kylian Mbappé finisce nella bufera in Francia per il suo atteggiamento durante Italia-Francia di Nations League. Il capitano dei Bleus, fermo per un problema muscolare e rimasto in panchina a San Siro, è stato ripreso dalle telecamere mentre rideva e guardava il telefono insieme a Marcus Thuram. Una scena di pochi secondi, ma sufficiente a scatenare le critiche, soprattutto dopo la sconfitta per 3-1 della nazionale francese contro gli Azzurri.

A puntare il dito contro l’attaccante del Real Madrid è stato Jérôme Rothen, ex calciatore e oggi opinionista di Rmc. Il suo bersaglio non è tanto il sorriso, quanto il comportamento di un giocatore che indossa la fascia di capitano anche quando non scende in campo. “Che il capitano se ne freghi così tanto, che rida mentre la Francia prende tre gol dall’Italia. È scioccante”, ha dichiarato, contestando anche l’utilizzo del cellulare durante la partita.

Rothen ha poi precisato che non era necessario cantare l’inno nazionale per dimostrare attaccamento alla maglia: “Non è questo il problema. In Francia, molti non lo cantano. Ma bisogna avere una postura, un atteggiamento. In Italia, a San Siro, Kylian Mbappé sa che verrà ripreso. È con la tuta della nazionale, non è in abiti civili. Che il capitano prenda il telefono durante la partita, che rida mentre la Francia subisce tre gol, sì, è scioccante”. La polemica va oltre l’episodio televisivo e investe il ruolo di Mbappé nello spogliatoio. Per Rothen, essere il calciatore più rappresentativo non significa automaticamente essere un leader: “Il talento non basta per essere un punto di riferimento — ha concluso — Quando hai la fascia, rappresenti la squadra anche se non giochi. Devi dare l’esempio, soprattutto nei momenti difficili”.