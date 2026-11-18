“Sei uno zingaro”. È questa la frase che è costata cara a Serse Cosmi. Ora svincolato dopo l’esonero alla Salernitana dello scorso del 27 ottobre scorso, l’allenatore ha ricevuto una pesante squalifica dalla Procura Federale: tre mesi di squalifica e una multa di diecimila euro.

I fatti risalgono allo scorso 4 ottobre. All’Arechi, la Salernitana ospitava il Bari. La gara è stata sbloccata dal rigore trasformato da Karlo Butic al decimo del primo tempo. Dopo il gol, l’attaccante croato avrebbe esultato in maniera ‘troppo veemente’ sotto la Curva Sud Siberiano (dove risiede il tifo caldo granata). All’uscita dal campo, Serse Cosmi avrebbe rivolto la frase “Sei uno zingaro” a Butic. L’attaccante del Bari si sarebbe giustificato, sostenendo che l’esultanza era riferita alla compagna. “Che me ne frega della tua ragazza”, il commento dell’allora allenatore granata.

Mentre arbitro e assistenti non hanno assistito e ascoltato il battibecco tra i due, un collaboratore della Procura Federale avrebbe visto tutto. La sua testimonianza e quella dell’attaccante Karlo Butic hanno poi portato alla squalifica. Tre mesi lontano dalla panchina - quando inizierà una nuova esperienza dopo l’esonero alla Salernitana - e una multa economica di 10.000 euro per il sessantottenne. La versione di Serse Cosmi era diversa. L’allenatore sosteneva: “Ho detto a Butic non ti lamentare se poi ti chiamano zingaro”. Tesi che non ha ammorbidito la sentenza, con il giudice sportivo che ha puntato sugli insulti razzisti.